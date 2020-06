Dortmund tikt Sancho en co op de vingers na ‘onveilig’ kappersbezoek

Herstart Portugese competitie Ola John, van veelbelo­ven­de internatio­nal tot anonieme bankzitter in Guimarães

3 juni De bal gaat vanavond ook in Portugal weer rollen. In Zuid-Europa hoopt voormalig toptalent Ola John (28) zijn belofte alsnog in te lossen, als speler van middenmoter Vitória Guimarães. Dit is het verhaal van een gevallen talent dat ooit de grootste vrees van de vleugelverdedigers in de eredivisie was.