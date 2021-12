Dortmund woest na omstreden penalty: ‘Scheids werd niet voor niets gestraft voor matchfixing?’

Bellingham: ,,Voor mij was het echt geen penalty. Hummels was aan het vechten om de bal en keek er niet eens naar. Je kunt overigens naar veel meer situaties in deze wedstrijd kijken. Maar wat verwacht je als je een scheidsrechter die ooit een duel gemanipuleerd heeft de grootste wedstrijd in Duitsland geeft?”



Ook Erling Haaland vond het geen strafschop. ,,Het was schandalig hoe hij vandaag floot", zei de Noor na afloop van de wedstrijd, zichtbaar geïrriteerd. ,,Ik moet mezelf hier echt inhouden. Hij was zó arrogant... Meer zeg ik er maar niet over", aldus de spits.