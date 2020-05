Dortmund zonder Haaland tegen Paderborn

De 19-jarige Haaland verruilde in de winterstop Red Bull Salzburg voor Dortmund. Hij scoorde al tien keer in elf wedstrijden in de Bundesliga. Het is niet bekend hoe lang hij aan de kant staat.



Mahmoud Dahoud komt dit seizoen helemaal niet meer in actie voor Dortmund. De middenvelder viel dinsdag ook geblesseerd uit tegen Bayern München.