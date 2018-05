Dost geschokt door aanval: 'Voetbal is niets waard als je zoiets meemaakt'

BekerfinaleDe door 50 hooligans van de eigen club aangevallen spelers van Sporting Lissabon hebben besloten om zondagavond toch aan te treden voor de bekerfinale tegen Aves. Maar de kans dat Bas Dost ook in actie komt, lijkt heel klein. ,,Voetbal is voor mij niets meer waard als je zoiets meemaakt’’, zegt de mishandelde spits.

Door Wietse Dijkstra



Nog geen 24 uur na de bizarre bestorming van het trainingscomplex, kwamen de aangeslagen spelers van Sporting Lissabon vandaag bijeen om steun te zoeken bij elkaar. In overleg met vertegenwoordigers van de spelersvakbond trok de selectie de conclusie dat de finale van de Portugese beker maar beter gewoon gespeeld kan worden. Ook uit respect voor de tegenstander, de nummer dertien van de competitie.



Getraind wordt er tot die tijd niet meer bij het getraumatiseerde Sporting, dat nog lang achtervolgd zal worden door de trieste gebeurtenissen van gistermiddag. ,,Heel Sporting huilt’’, zegt Dost, die nog altijd niet over de schrik heen is. ,,Dit is de zwartste dag in de historie van de club. Je verwacht niet dat dit mogelijk is. Ik word er stil van.’’



De 28-jarige spits maakt het naar omstandigheden goed, al heeft hij nog steeds ‘knallende koppijn’.

Volledig scherm De foto van het hoofd van Bas Dost tijdens het Portugese journaal. © Screenshot

Bezinken

Het spelen van een bekerfinale is wel het laatste waar hij op dit moment aan denkt. Het is ook allesbehalve zeker of hij - fysiek en mentaal - tijdig hersteld zal zijn van de klappen die hij op zijn hoofd heeft gekregen.

De vraag of hij ondanks een nog twee jaar doorlopende contract zijn laatste wedstrijd voor Sporting al heeft gespeeld, kan hij nog niet beantwoorden. Dost wil tijdens zijn vakantie eerst alles laten bezinken voor hij een besluit neemt over zijn toekomst. Dost maakte in twee seizoenen bij Sporting liefst 70 doelpunten in 89 wedstrijden.

Vandaag werden er al 23 hooligans aangehouden voor de bestorming van het trainingscomplex van Sporting. Zij kunnen zeer waarschijnlijk flinke straffen verwachten.