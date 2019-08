Dost op weg naar Eintracht Frankfurt

Details aangaande de overgang van de Nederlandse aanvaller moeten nog worden uitonderhandeld, zo stelt Frankfurt. Een definitieve toezegging mag dit weekeinde dan ook niet worden verwacht. Desalniettemin maakt Dost morgenavond geen deel meer uit van de selectie van Sporting. De ploeg van Marcel Keizer treedt dan aan tegen Braga. Bij Frankfurt kan Dost ploeggenoot worden van onder anderen Jonathan de Guzman.



De 30-jarige spits speelde eerder in de Bundesliga voor VfL Wolfsburg. Tussen 2012 en 2016 tekende Dost in de Duitse competitie voor 36 doelpunten. Hij verhuisde drie jaar geleden naar Portugal. In het groen-wit van Sporting maakte Dost 76 doelpunten in 84 competitiewedstrijden. In zijn eerste seizoen werd hij met 34 goals direct topscorer van de Portugese competitie.