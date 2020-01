Dost scoort en geeft Frankfurt ademruimte, nederlaag voor Boëtius

Het eerste doelpunt van de middag kwam op naam van Dost te staan. De 30-jarige spits tekende voor de winterstop voor het laatste Bundesliga-uitdoelpunt van het kalenderjaar 2019 en zorgde op bezoek bij Hoffenheim voor de eerste uittreffer van 2020. Met een goede loopactie naar de eerste paal rondde hij in de achttiende minuut een voorzet van Mijat Gacinovic perfect af. Hoffenheim, dat in de winterstop oefende tegen Feyenoord (2-3 nederlaag) en ADO Den Haag (1-2 nederlaag), deed vlak na rust iets terug via Konstantinos Stafylidis. Dost's ploeggenoot Timothy Chandler zette uiteindelijk de 1-2 einduitslag op het bord.



Jean-Paul Boëtius beleefde met Mainz tegen Freiburg een minder geslaagde middag. Na 45 minuten spelen keek de nummer 15 van de Bundesliga al tegen een 0-2 achterstand aan. Jean-Philippe Mateta bracht in de slotfase de spanning in de wedstrijd terug, maar daarna werd er niet meer gescoord. Boëtius speelde de hele wedstrijd mee, Jeremiah St. Juste zat op de bank.



Het door blessureleed geplaagde Werder Bremen pakte drie broodnodige punten op bezoek bij Fortuna Düsseldorf. Doelman Florian Kastenmeier maakte zijn debuut onder de lat, maar zal met weinig plezier terugdenken aan zijn eerste competitiewedstrijd in het shirt van Düsseldorf. Kastenmeier maakte in de 67ste minuut ongelukkig de 0-1 en is daarmee de eerste doelman sinds 1982 die in eigen doel scoort bij zijn Bundesliga-debuut. Jean-Marrie Pfaff was tot vandaag de laatste, opvallend genoeg eveneens tegen Werder Bremen. Door de 0-1 overwinning wipt de ploeg van Florian Kohlfeldt over Düsseldorf heen, dat nu slechts één plaats voor hekkensluiter Paderborn staat. FC Köln rekende op eigen veld af met VFL Wolfsburg: 3-1.

Dortmund blijft in de race

Borussia Dortmund heeft in de strijd om het kampioenschap niet nog meer achterstand opgelopen op RB Leipzig en Bayern München. Het Noorse wonderkind Erling Braut Haaland zorgde er bij zijn debuut hoogstpersoonlijk voor dat Borussia Dortmund in de titelrace blijft. De Noor viel in de 59ste minuut in en maakte binnen twintig minuten een hattrick.

In de wetenschap dat nummer twee Borussia Mönchengladbach vrijdagavond punten verspeelde tegen Schalke 04, kon de ploeg van Lucien Favre goede zaken doen in de strijd om het kampioenschap. De bezoekers begonnen echter slecht aan de partij. Door balverlies op het middenveld stormde Ruben Vargas op het doel af en kon Florian Niederlechner op aangeven van Vargas de openingstreffer binnenglijden. Amper een minuut na rust verdubbelde Marco Richter de score en stond de thuisploeg even later zelfs 3-1 voor. Dat was voor Favre het signaal om Haaland voor Lukasz Pisczek te brengen, waarna de wedstrijd kantelde.

In zijn derde speelminuut voor Dortmund was het al raak voor het 19-jarige wonderkind, dat in de winterstop overkwam van RB Salzburg. Met een bekeken schuiver liet hij doelman Tomas Koubek kansloos en zorgde Haaland voor de aansluitingstreffer. Twee minuten later maakte Jordan Sancho gelijke en mocht Haaland even later op aangeven van Thorgan Hazard zelfs de 3-4 binnen tikken. In de 79ste minuut had Haaland zijn eerste hattrick in het shirt van Dortmund al te pakken en zette hij de einduitslag op het scorebord: 3-5.

Volledig scherm Erling Braut Haaland maakte drie treffers in zijn eerste officiële wedstrijd voor Dortmund. © Getty Images

Volledig scherm Bas Dost maakte de 0-1. © EPA