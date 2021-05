Dost, Vormer en Lang komen met Brugge niet tot scoren in gezapig duel bij Antwerp

Samenvatting Manchester City kampioen na nederlaag van B-keus Manchester United tegen Leicester City

11 mei Manchester City is voor de zevende keer kampioen van Engeland geworden. De derde titel in vier seizoenen is binnen voor Pep Guardiola, nadat achtervolger Manchester United vanavond met een B-keus op Old Trafford verloor van nummer drie Leicester City: 1-2. De Turkse verdediger Çağlar Söyüncü maakte na 66 minuten de winnende goal voor Leicester, dat goede zaken deed in de strijd om de Champions League-tickets.