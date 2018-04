Dost zorgt vanaf elf meter voor de winnende treffer

Italiaanse titelstrijd Napoli klopt Juve met late goal, titel­strijd weer bloedstol­lend spannend

22 april Napoli heeft de titelstrijd in Italië weer helemaal open gegooid. In een onderling duel in Turijn wonnen de Napolitanen van Juventus met een goal in de laatste minuut. Kalidou Koulibaly was de grote man aan de kant van Napoli: 0-1.