Drama voor Guinee-Bissau: bijna complete ploeg met voedselvergiftiging in ziekenhuis

Marokko lijkt flinke vertraging op te gaan lopen in de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic moet vanavond in het Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat de thuiswedstrijd tegen Guinee-Bissau spelen, maar de bijna complete selectie van dat land is opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens de voetbalbond van Guinee-Bissau zijn bijna alle 25 spelers én enkele stafleden in het ziekenhuis van Rabat opgenomen, nadat zij in de nacht van dinsdag op woensdag last kregen van diarree en moesten overgeven. ,,Ik denk dat er iets verkeerds in het eten zat. Het lijkt op voedselvergiftiging", zo verklaart een bron van de voetbalbond van Guinee-Bissau tegen de website Football365 Africa. ,,We zijn in contact met de Afrikaanse bond over de wedstrijd.”



De 29-jarige Basil Camara uit Apeldoorn, verdediger van tweede divisionist TEC uit Tiel, is een van de spelers van Guinee-Bissau. Hij is overigens zelf níet ziek geworden.



Veel ruimte om de wedstrijd uit te stellen is er overigens ook niet, want zaterdagavond staat de thuiswedstrijd van Guinee-Bissau tegen Marokko al op het programma.

Als deze wedstrijd of wedstrijden niet door kunnen gaan, zou dat voor Marokko een volgende vervelende ontwikkeling zijn in deze WK-kwalificatieperiode. Vorige maand ging het uitduel bij Guinee (niet te verwarren met Guinee-Bissau) niet door omdat er een staatsgreep plaatsvond in de hoofdstad Conakry. De spelers van Marokko hoorden van dichtbij de geluiden van geweren en granaten, zo vertelde AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal nadat hij veilig was teruggekeerd in Nederland. De wedstrijd bij Guinee zal nu komende dinsdag worden gespeeld, zo is de bedoeling.

Ajax-rechtsback Noussair Mazraoui en Chelsea-spelmaker Hakim Ziyech zijn net als vorige maand niet opgenomen in de selectie van Marokko, nadat ze het hebben verbruid bij bondscoach Halilhodzic. ,,Voor iedere speler zijn er grenzen”, zei Halilhodzic vorige week bij de bekendmaking van zijn selectie, waarin naast Aboukhlal ook Sassuolo-middenvelder Abdou Harroui voor het eerst is opgenomen. ,,Het is niet één geval van ongedisciplineerd zijn. We hebben geprobeerd met hem te praten, maar het gaat door en dan moet je ergens een streep trekken. Het is droevig, het is een puinhoop, maar ook erg zonde.”

Volledig scherm De spelers van Marokko in 2019. © Hollandse Hoogte / dpa Picture-Alliance

