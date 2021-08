Drama voor oud-topvoetballer Michael Ballack: zoon Emilio (18) overlijdt bij quadongeluk

ex-captainBij een quadongeluk in Portugal is de 18-jarige zoon van voormalig Duits stervoetballer Michael Ballack om het leven gekomen. De Londense topclub Chelsea FC en de Duitse voetbalbond betuigen hun steun aan de ex-international. ,,Al onze gedachten zijn in deze droevige tijd bij zijn vader Michael en zijn familie.”

Het noodlottige ongeval gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag op Troia, een schiereilandje onder Lissabon. De 18-jarige Emilio Ballack zou in de buurt van de villa van zijn vader de controle over de quad hebben verloren toen hij het voertuig in zijn achteruit wilde zetten, meldt Jornal de Noticias, een van de oudste kranten van Portugal. De tiener kwam na de manoeuvre op een ongelukkige manier onder de quad terecht.

Gewaarschuwde ambulancebroeders probeerden nog het leven van de Duitser te redden, maar tevergeefs: Emilio Ballack overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn onverwachte dood maakt veel los in het voetbalcircuit. ‘Iedereen die verbonden is aan Chelsea Football Club is geschokt en bedroefd bij het vernemen van het nieuws over de dood van Emilio Ballack op de jonge leeftijd van 18 jaar. Al onze gedachten zijn in deze droevige tijd bij zijn vader Michael en zijn familie’, twittert de Britse voetbalclub.

Geschokte reacties

De Duitse topclub FC Bayern, een andere voormalig werkgever van Ballack, is eveneens in diepe rouw. ,,Dit nieuws is een enorme schok voor de hele FC Bayern-familie en ook voor mij persoonlijk”, meldt clubvoorzitter Herbert Hainer op de officiële website van FC Bayern. ,,Ik ken en bewonder Michael al meer dan 20 jaar, het spijt me ongelooflijk voor hem en zijn familie.”

Oliver Kahn, ceo van FC Bayern en voormalig keeper van het Duitse elftal, vult aan: ,,Het nieuws over het overlijden van Emilio heeft me diep geraakt. Er zijn geen woorden in een tijd als deze. De gedachten van FC Bayern zijn bij onze voormalige teamgenoot Michael Ballack en zijn hele familie.” Ook het Duitse elftal zegt intens mee te leven. ‘Het nationale team is diep geschokt en bedroefd om over het overlijden van Emilio Ballack te moeten horen. Onze gedachten zijn bij onze voormalige captain Michael Ballack en zijn familie’, valt te lezen op Twitter.

Loopbaan

Michael Ballack stopte in 2012 op 36-jarige leeftijd als profvoetballer. Ballack stond de laatste twee seizoenen van zijn carrière onder contract bij Leverkusen. Daarvoor voetbalde hij jarenlang voor onder meer Bayern München en Chelsea. De voormalig aanvoerder van het Duitse elftal heeft 98 wedstrijden gespeeld in ‘die Mannschaft’.

,,Ik kan terugzien op een lange, schitterende tijd in het profvoetbal. Als kind had ik daar niet van durven dromen’', zei Ballack toen. ,,Het was een privilege met eersteklas trainers en fantastische medespelers samen te werken. Natuurlijk ga ik het missen, niet langer voor 80.000 fans te spelen of een doelpunt te maken.’'

Emilio is een van de drie zonen die Michael Ballack kreeg tijdens het huwelijk met zijn inmiddels ex-vrouw Simone.

