Drama voor voormalig Ajax-spits Lassina Traoré na botsing met Dumfries: ‘Blessure is echt ernstig’

De start van Traoré in Oekraïne was uitstekend te noemen. De spits uit Burkina Faso was in de eerste zeven competitiewedstrijden zes keer trefzeker terwijl hij zijn ploeg ook al de supercup had bezorgd door twee goals te maken tegen Dinamo KIev (3-0). In de Champions League kwam hij nog niet tot scoren en dat gaat dit seizoen ook niet meer gebeuren. Na de 2-0 nederlaag tegen FC Sheriff raakte Traoré in het tweede groepsduel met Internazionale zwaar geblesseerd.



Na elf minuten kwam Traoré hard in botsing met Dumfries waarbij de Nederlander vol op het rechterbeen van de voormalig Ajacied viel. Traoré werd per brancard van het veld gedragen en zijn ploeg meldt vandaag dat het gaat om een zeer zware blessure.



,,Traoré heeft een heel serieuze blessure. De structuren van het kniegewricht zij beschadigd. Over twee weken wordt hij geopereerd, daar bereiden we hem nu op voor. Tot die tijd moeten de zwellingen afnemen. De blessure is echt ernstig. Het herstel van Traoré zal tussen de negen maanden en een jaar duren", licht Artur Hlushchenko, medisch hoofd van de Oekraïense club, toe.



Traoré werd afgelopen zomer voor tien miljoen euro verkocht aan Sjachtar Donetsk. Vorig seizoen maakte de spits zeven goals in twaalf eredivisiewedstrijden, waarvan vijf in de met 0-13 gewonnen wedstrijd tegen VVV-Venlo.