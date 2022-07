Dramatisch bericht uit Dortmund: tumor ontdekt bij voormalig Ajax-spits Sébastien Haller

Bij Sebastien Haller is na medisch onderzoek een tumor in zijn testikels ontdekt, zo meldt Borussia Dortmund. De spits moest vroegtijdig het BVB-trainingskamp in Bad Ragaz, Zwitserland verlaten omdat hij zich niet goed voelde.