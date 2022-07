Dreun Chelsea bevestigt vermoeden trainer: 'Mentaal en fysiek niet bereid onszelf uit te putten’

,,Nee, ik ben verre van relaxed. We verdienden het om te verliezen en dat is ook logisch want we zijn gewoon niet goed genoeg", zei trainer Tuchel op de persconferentie na de oorwassing. Hij loofde Arsenal voor het optreden. ,,Daar zit structuur in. Zij zijn wel bereid om mentaal en fysiek een uitputtingsslag aan te gaan. Wij kunnen ons daar niet mee meten. Nee, we zijn niet competitief genoeg en dat is een klein deel van het probleem. Arsenal ligt mijlenver voor op ons.”



Vooral doelpunten maken, is een probleem. Tijdens de tour door de Verenigde Staten scoorde Chelsea slechts drie keer in drie wedstrijden. ,,We hebben spelers die kijken naar hun mogelijkheden, jongens die misschien willen vertrekken. Zijn al een aantal goede spelers kwijt geraakt.” Tuchel verwelkomde al aanvaller Raheem Sterling en verdediger Kalidou Koulibaly. Maar in zijn ogen is dat nog niet voldoende om de strijd aan te gaan met Manchester City en Liverpool.