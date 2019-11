Drie goals in zeven minuten voor Manchester United niet genoeg voor zege

Manchester United was vanavond op weg naar een volgende pijnlijke nederlaag in de Premier League, maar door drie goals in zeven minuten werd een 2-0 achterstand op bezoek bij Sheffield United veranderd in een 2-3 overwinning op Bramall Lane. Daarmee leek United een belangrijke zege te gaan boeken om weer wat plaatsen te klimmen, maar in de 90ste minuut zorgde de Schotse spits toch nog voor de gelijkmaker namens The Blades.



Het gepromoveerde Sheffield United staat nu zesde in de Premier League met 18 punten na 13 wedstrijden. De ploeg van coach Chris Wilder gaat volgende week op bezoek bij Wolverhampton Wanderers, dat met 19 punten op de vijfde plaats staat. Manchester United staat negende met 17 punten. Tottenham Hotspur heeft ook 17 punten, waarmee het net als United een punt onder Arsenal staat. Koploper Liverpool verzamelde al 37 punten in de eerste dertien competitieduels.