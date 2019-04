Drie Nederlanders gaan op voor ‘uniek’ finalerijtje in FA Cup

Voor Davy Pröpper en Jürgen Locadia wacht vanavond (18.30 uur) een loodzware klus om door te dringen tot de finale van de FA Cup, want in de halve finale is Manchester City de tegenstander. De ploeg van coach Pep Guardiola won eerder dit seizoen al de League Cup, maar lijkt pas tevreden als het ook nog de FA Cup, Premier League en Champions League wint.



Brighton staat voor het eerst sinds 1983 in de halve finales van de FA Cup. The Seagulls drongen destijds door tot de finale, maar daarin was Manchester United na twee duels te sterk: 2-2 en 4-0. Arnold Mühren was destijds de eerste Nederlander ooit in de finale van de FA Cup, het Engelse bekertoernooi dat al sinds 1871 wordt gespeeld.