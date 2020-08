Drogba wil voorzitter Ivoriaanse voetbalbond worden: ‘Ik wil graag iets terugdoen voor mijn land’

Dongenaar Elvio van Overbeek maakt vader trots met Noord-Ier­se beker: ‘Buitenland bevalt me wel’

11:00 Elvio van Overbeek (26) had het weekend niet beter kunnen beginnen: hij won vrijdag de Irish Cup met Glentoran FC. De ploeg van de aanvaller uit Dongen maakte in de verlenging het verschil tegen Ballymena (2-1). ,,Elke finale is spannend, maar deze was wel heel spannend”, zegt Van Overbeek.