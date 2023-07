Dromen van miljardenbal én alert voor oorlog: de bijzondere trainersklus van Patrick van Leeuwen bij Sjachtar

Column Sjoerd Mossou | Oliestaten bouwen hun eigen perverse voetbalpla­neet: het voetbal scheurt straks in twee delen uiteen

De oliestaten in het Midden-Oosten bouwen hun eigen perverse voetbalplaneet, ziet columnist Sjoerd Mossou. Het voetbal scheurt in twee stukken uiteen. ,,Maar vroeg of laat zal juist ons eigen kneuterige voetbal aan waarde winnen.’’