Droomdebuut Van Dijk met winnende goal in bekerkraker

Trainer Jürgen Klopp liet zijn recordaankoop debuteren in de 230e editie van de Merseyside-derby. Hij zag Liverpool op voorsprong komen door een strafschop van James Milner. De thuisploeg begon te wankelen na de gelijkmaker van Gylfi Sigurdsson. Van Dijk voorkwam in de slotfase echter een 'replay', door de bal uit een hoekschop van Alex Oxlade-Chamberlain in te koppen. Doelman Jordan Pickford van Everton kwam te laat om de lange Brabander van scoren af te houden.



,,Ieder jongetje droomt ervan om de winnende treffer te maken in een derby tijdens je debuut'', zei Van Dijk. ,,En ik heb dat gewoon gedaan, fantastisch. Ik ben heel blij dat we door zijn naar de volgende ronde van de FA Cup. We hebben goede kans om deze beker te winnen.''



Van Dijk was halverwege de tweede helft ook al dicht bij een treffer geweest. Hij stuitte toen met een kopbal nog op Pickford. Georginio Wijnaldum kwam vanavond eveneens namens Liverpool in actie, hij werd in de 70ste minuut ingebracht. Davy Klaassen zat niet bij de wedstrijdselectie van Everton.