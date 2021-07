Droomfinale in Copa América na heerlijk gevecht tussen Argentinië en Colombia

Daarin leek aanvankelijk niet veel aan de hand voor het favoriete Argentinië, waar Ajacied Nicolás Tagliafico in de basis terugkeerde. Al na zes minuten opende spits Lautaro Martínez de score, op aangeven van Lionel Messi. Daarmee bewees de Argentijnse aanvoerder, die na het aflopen van zijn contract bij FC Barcelona transfervrij is, opnieuw zijn grote waarde. Het was al zijn vijfde assist dit toernooi en met zijn vier goals is hij voorlopig ook topscorer. Messi is betrokken bij 82 procent van de doelpunten (11) die Argentinië op deze Copa América maakte.

Verdiende gelijkmaker

Sinds 1993 geen prijs

Voor Argentinië, dat in 1916 de eerste kampioen werd van het oudste internationale landentoernooi ter wereld, is het de vijfde finale van het Zuid-Amerikaanse kampioenschap in de laatste zeven edities (sinds 2004). Alleen in 2011 in eigen land en in 2019 in Brazilië haalden de Argentijnen de eindstrijd niet. Geen van die finales werd echter gewonnen. Sterker, Argentinië is al sinds de winst in de Copa América van 1993 zonder internationale hoofdprijs, ondanks een reeks finales op het eigen continent en de verloren WK-finale van 2014 tegen Duitsland (1-0) in het Maracanã.