Druijf belangrijk voor KV Mechelen met winnende goal in 94ste minuut

Het zag er lang naar uit dat Raphael Holzhauser de thuisclub met een benutte strafschop een overwinning ging bezorgen. De Nederlander Sandy Walsh bracht KV Mechelen in de slotminuut op gelijke hoogte en vervolgens sloeg Druijf in de extra tijd toe. Mechelen huurt Druijf voor de rest van het seizoen van AZ en heeft ook een optie tot koop op hem bedongen. Mechelen klom met de zege naar de achtste plaats in de Jupiler Pro League, waarin nummer drie Racing Genk en koploper Club Brugge dit weekend niet in actie kwamen .

Druijf had in zijn eerste zeven optredens (waarvan zes invalbeurten) nog niet gescoord voor KV Mechelen. Wel scoorde hij in de Croky Cup. Hij deed dat in de 2-0 zege op RWDM in de zestiende finales. Mechelen speelt begin maart in de kwartfinales van de Belgische beker uit bij Racing Genk, de ploeg van John van den Brom.