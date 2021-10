Druk op Solksjaer bij Manchester United neemt toe: ‘Hoe lang kan dit nog zo doorgaan?’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

„We zien het team dat vandaag opgesteld wordt met Greenwood, Sancho, Ronaldo, Pogba en Fernandes. Ik zou geen verdediger willen zijn in zo’n team. Ik vind het fantastische spelers, maar niet allemaal tegelijk in één ploeg. Er zijn niet genoeg werkpaarden. Manchester United is ongebalanceerd en ze krijgen de resultaten die ze verdienen. De druk op de manager zal toenemen, maar hij gaat nergens heen. Ze zoeken naar stabiliteit, na wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd.”

Excuses

Bij de BBC wordt de mening van Neville gedeeld. Analist Phil McNulty is fel in zijn kritiek op Solskjaer: „Eigenlijk verdiende United een grotere nederlaag vandaag. De ploeg van Solksjaer miste organisatie en leiderschap en panikeerde toen Leicester de druk opvoerde. Het is tijd om ons af te vragen of Solskjaer wel de juiste trainer is om United verder te helpen.”