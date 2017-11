Duel met Huddersfield komt te vroeg voor zieke Özil

Valencia en FC Barcelona spelen gelijk in spraakmakend duel

26 november De Spaanse topper tussen Valencia en FC Barcelona is vanavond geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Rodrigo bracht de 55.000 fans in Mestalla in extase met de openingstreffer, maar Jordi Alba trok de stand weer gelijk na een mooie pass van Lionel Messi. Beide ploegen blijven daardoor voorlopig ongeslagen dit seizoen.