Duel tussen Lazio en Torino moet alsnog worden gespeeld van rechter

Ronaldo kost Juventus bakken met geld: 1 miljoen euro per goal

21:23 Cristiano Ronaldo beleefde een rampweek met Juventus. FC Porto bleek over twee duels te sterk in de Champions League, waardoor de achtste finales het eindstation zijn. Italiaans media berichtten ook nog eens dat de Portugese superster inmiddels 1 miljoen euro per doelpunt kost.