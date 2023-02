Duel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München met bijna 2 miljard kostbaarste affiche in CL

Oud-internatio­nal George Boateng blijft ook onder bondscoach Chris Hughton assistent bij Ghana

Voormalig Oranje-international George Boateng blijft als assistent werken bij de nationale ploeg van Ghana. De 47-jarige Boateng, die vier keer voor het Nederlands elftal speelde, gaat onder de nieuwe bondscoach Chris Hughton door in de rol die hij al bijna een jaar bekleedt. Boateng werd geboren in Ghana, maar verhuisde als kind naar Nederland en speelde na zijn doorbraak bij Feyenoord jaren in Engeland.