Duels tweede niveau België uitgesteld

Spelers Waas­land-Beveren opgepakt voor verhoor

12:29 Enkele spelers van Waasland-Beveren zijn donderdag door de politie opgepakt voor verhoor, in het kader van het grootschalige onderzoek naar witwassen, matchfixing en fiscale fraude in het Belgische voetbal. Het is niet bekend om welke voetballers het gaat en waarvan zij worden verdacht. Waasland-Beveren verwacht de spelers donderdagavond terug, voor de oefenwedstrijd in het eigen Freethiel-stadion tegen 1. FC Köln.