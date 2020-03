Duitse CL-clubs slaan handen ineen en stellen twintig miljoen euro beschikbaar

,,We hebben altijd gezegd dat we onze solidariteit zouden tonen als clubs in de problemen komen door deze uitzonderlijke situatie. Ze staan er niet alleen voor om dit te managen. Borussia Dortmund draagt op verschillende manieren zijn steentje bij aan de maatschappij en ook als het gaat om professionele voetbalteams willen wij de helpende hand bieden als gevolg van de economische consequenties van de pandemie", vertelt Hans-Joachim Watzke van Borussia Dortmund.



Karl-Heinz Rummenigge voegt daar namens Bayern München aan toe: ,,Samen met de andere drie Champions League-clubs willen we onze solidariteit tonen aan alle andere clubs. In deze moeilijke tijden is het belangrijk dat de sterkste schouders de zwakkere schouders ondersteunen en we willen laten zien dat de voetbalwereld samen één is in deze moeilijke tijd.”



De twintig miljoen euro is samengesteld uit 12,5 miljoen euro aan televisiegelden die de clubs mochten verdelen, aangevuld met 7,5 miljoen euro uit eigen zak.