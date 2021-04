Duitse media halen uit na afgang: ‘Zo hoeven we niet eens aan het EK mee te doen’

SamenvattingBondscoach Joachim Löw en de internationals van Duitsland kunnen de kranten vandaag beter links laten liggen. Zo noemt Bild de pijnlijke nederlaag (1-2) tegen Noord-Macedonië ‘beschamend’ en stelt de Duitse boulevardkrant dat de ploeg een ‘zwakke uitstraling’ had en dat ‘Die Mannschaft’ op deze manier komende zomer beter thuis kan blijven. ,,Zo hoeven we niet eens aan het EK deel te nemen.”

De Duitse bondscoach Joachim Löw. ,,Een voetbaldwerg als nummer 65 van de wereldranglijst, met slechts vier spelers actief in Europese topcompetities, is het gelukt om de viervoudig wereldkampioen belachelijk te maken", schrijft Bild. ,,De laatste officiële wedstrijd voor het EK is uitgedraaid op een historische blamage." Duitsland zit bij het EK in een loodzware poule met regerend wereldkampioen Frankrijk, regerend Europees kampioen Portugal en Hongarije, die in juni allemaal op bezoek komen in de Allianz Arena in München.



Ook het commentaar van Kicker is dodelijk: ,,Er waren geen combinaties, geen individuele acties, geen snelheid, geen pressing en het verdedigen was helemaal slap. Zoals Noord-Macedonië de 0-1 en 1-2 kon maken, was onvoorstelbaar makkelijk. Het ontbrak bijna de hele wedstrijd aan dynamiek en druk naar voren. Na de 0-1 kort voor rust werd er een betere tweede helft verwacht, maar het werd alleen maar slechter. Het spel kabbelde voort, zonder plan, zonder ideeën, zonder energie en zonder vuur. De roep om leiders als Thomas Müller en Mats Hummels zal de komende maanden richting het EK alleen nog maar luider klinken. In deze troosteloze toestand heeft dit wankele, onstabiele team ervaren hulp nodig.”

Ook voormalig Duits international en Bayern Munchen-icoon Uli Hoeness (69) is hard in zijn oordeel en begreep maar weinig van de keuzes van Löw, die onlangs al aankondigde na het EK van komende zomer na 15 jaar te stoppen als bondscoach. ,,Thomas Müller en Mats Hummels horen er gewoon bij.” Hoeness was volledig verrast door de blamage van ‘Die Mannschaft’ in Duisburg, waar Eljif Elmas vijf minuten voor tijd de winnende goal maakte voor Noord-Macedonië. ,,Dit is heel moeilijk uit te leggen. Ik begrijp gewoon niet dat je een succesvol systeem gaat veranderen. Wisselen van systeem is meestal geen goed idee als je maar een week bij elkaar bent, maar helemaal vreemd als je de eerste twee wedstrijden gewoon wint.”

Joachim Löw stapte tegen Noord-Macedonië over naar een 3-5-2, nadat Duitsland in een 4-3-3 systeem afgelopen week nog had gewonnen van IJsland (3-0) en Roemenië (0-1). Tegen Noord-Macedonië kwam Robin Gosens in de ploeg als man op de linkerflank, terwijl Leroy Sané de rechtervleugel moest bestrijken. Het pakte niet goed en de zege van Noord-Macedonië was zelfs verdiend te noemen. ,,Al mijn euforie voor het EK is weer verdampt. Het wordt 'm gewoon niet zo. Gosens heeft me niet kunnen overtuigen.”

De aanvallend ingestelde linksback van Atalanta (daar al goed voor tien goals dit seizoen) werd na 56 minuten afgelost door Amin Younes. Kort daarna maakte aanvoerder Ilkay Gündogan uit een strafschop de 1-1, nadat Noord-Macedonië via aanvoerder Goran Pandev (37) al op voorsprong was gekomen. ,,Younes speelt goed in Frankfurt dit seizoen. Maar ik durf te betwijfelen of hij een speler is die ons nationale team vooruit helpt. Thomas Müller en Mats Hummels horen er gewoon bij, dat blijf ik zeggen.”

Uli Hoeness. Hoeness keek al vooruit naar het zware programma dat Bayern München de komende weken wacht, met wedstrijden tegen RB Leipzig, Paris Saint-Germain (kwartfinales Champions League), VfL Wolfsburg en Bayer Leverkusen. ,,Dit is geen goede week voor Bayern München geweest, vooral vanwege de blessure van Robert Lewandowski die er zeker vier weken uit zal zijn. Dat is een grote teleurstelling voor ons. Het is meestal zo dat wanneer spelers bij het nationale team geblesseerd raken, de doktoren dat bagatelliseren en de clubs daarna de consequenties moeten dragen."

De nederlaag kwam ook bij bondscoach Löw hard aan. ,,De teleurstelling is enorm”, gaf hij toe. ,,We leden in onze aanvalsopbouw te veel balverlies en ons defensieve spel was niet stabiel genoeg. Als je thuis op deze manier verliest, dan komt dat hard aan.” De Duitse voetbalploeg heeft tot aan het Europees kampioenschap nog even de tijd om zich weer op te richten.

Volledig scherm © EPA