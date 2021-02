Duitse voetballers starten campagne tegen cyberpesten: ‘Het is crimineel gedrag’

Het adviesbureau Sports360 is de initiatiefnemer van de campagne: ,,Het onderwerp cyberpesten is tegenwoordig een serieus probleem geworden in onze samenleving. En het kan iedereen treffen, ongeacht uit welke sociale klasse ze komen, of ze nu arm of rijk zijn, jong of oud, mannelijk of vrouwelijk”, zegt directeur Volker Struth.



Ook Toni Kroos moet vaak online haat verdragen: ,,Cyberpesten is een probleem dat onze hele samenleving treft. Wat sommige mensen via anonieme profielen de wereld in slingeren, is ver over de grens. Het is crimineel gedrag.”