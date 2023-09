Duitsland in rep en roer na ‘vernedering’ tegen Japan: ‘Tentoonstelling van alles wat fout gaat in het Duitse voetbal’

Het nationale voetbalelftal van Duitsland verkeert al geruime tijd in een diepe crisis. Zaterdagavond deed Japan daar nog een schepje bovenop door met 4-1 van de Duitsers te winnen in een oefenwedstrijd. De Duitse media vragen zich hardop af of de positie van hoofdtrainer Hans-Dieter Flick nog wel houdbaar is.

Na het mislukte WK van afgelopen winter, speelde Duitsland zes oefenwedstrijden. Omdat Duitsland gastland is bij komend EK, hoeven de Duitsers geen kwalificatiewedstrijden te spelen. Het eerste duel werd nog gewonnen van Peru, maar nederlagen tegen België, Polen en Colombia en een gelijkspel tegen Oekraïne volgden. En zaterdag kwam daar nog een uiterst pijnlijke 4-1 nederlaag bij, mede door een treffer van Feyenoorder Ayase Ueda.

‘Flick staat voor zijn einde’, luidt de kop van BILD. ‘Als dit ons EK-team is, moeten we zeer ongerust en bang zijn. We zijn het spoor bijster en al een tijdje overwinningloos. Nu moet Flick zich zorgen maken om zijn positie, want het volgende toernooidebacle dreigt komend EK. Vooral de verdediging blijft een punt van zorg. Alleen een wonder tegen wereldkampioen Frankrijk (oefenduel van komende dinsdag, red.) kan Flick nog redden.’

Er is iets gebeurd en ik geloof de woorden van de spelers niet langer Lothar Matthäus

‘De Duitse crisis duurt voort’, was de conclusie van Kicker. ‘Duitsland ging ten onder door fouten in de verdediging en een gebrek aan fantasie in de aanval. De nederlaag tegen Japan was een vernedering. Verdedigend leek het team bijzonder kwetsbaar. De vierde tegentreffer maakte de afgang compleet. Inmiddels wacht Duitsland al vijf interlands op een zege.’

Exit Flick?

De Frankfurter Allgemeine was eveneens hard voor bondscoach Flick. ‘De wedstrijd werd een tentoonstelling van alle dingen die fout gaan in het Duitse voetbal. Iedereen bij Duitsland, van de amateurs tot aan de top van de voetbalbond, zal zich afvragen of Flick nog wel de juiste bondscoach is.’

Ook Die Welt zet vraagtekens bij de houdbaarheid van Flick. ‘Was dit het dan voor Flick? Na verschrikkelijke maanden wilde de trainer een nieuwe start, maar die ging faliekant de mist in tegen Japan. Het was een afgang. Directeur Rudi Völler zei voor de wedstrijd dat Flick moet leveren. En dat deed hij duidelijk niet.’

Bij RTL vertelde analist Lothar Matthäus dat er iets niet goed zit in de groep. ‘Ik hoor vanuit de spelers alleen maar dat ze de coach steunen. Maar er klopt iets niet. Ergens is hij het vertrouwen kwijtgeraakt. Er is iets gebeurd en ik geloof de woorden van de spelers niet langer. Waarom hebben ze hem al maanden niets teruggegeven? Dat geeft stof tot nadenken.’

Flick wil door als bondscoach van Duitsland Ondanks de ruime nederlaag tegen Japan ziet Hansi Flick zichzelf nog steeds als de juiste man om de Duitse voetballers voor te bereiden op het EK volgend jaar in eigen land. „Het was op het veld misschien niet te zien. Maar ik geloof nog steeds dat ik de juiste man ben voor deze baan. Ik sta achter waar we mee bezig zijn, daarom wil ik door als bondscoach van Duitsland”, zei Flick na afloop. Tijdens de wedstrijd riepen fans van de tribunes om zijn vertrek. Aanvoerder Ilkay Gundogan sprak echter steun uit voor zijn coach. „Ik denk dat we als spelers vooral vragen aan onszelf moeten stellen”, zei hij. Flick keek al uit naar oefeninterland dinsdag tegen Frankrijk. „Iedereen die vandaag op het veld stond, wil tegen Frankrijk een ander gezicht laten zien. Daar hebben we nu de kans voor en daar kijken we naar uit.”