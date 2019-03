Duitsland met aanvoerder Neuer en ‘onmisbare’ Kroos tegen Oranje

Door Wietse Dijkstra Löw wilde tijdens zijn persconferentie in Amsterdam vanmiddag zijn opstelling nog niet prijsgeven. Maar op de vraag wie zijn nummer één is, volgde een duidelijk antwoord: ,,Neuer speelt vanaf het begin’’, sprak de bondscoach. De 85-voudig international heeft voor het eerst in zijn loopbaan een serieuze concurrent bij de nationale ploeg. Barcelona-doelman Ter Stegen hijgt de aanvoerder van de Mannschaft nadrukkelijk in de nek. Maar ondanks de verjonging bij de Duitse nationale ploeg – het Bayern-trio Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller is niet langer nodig – is er van een machtsovername nog geen sprake.

Kroos

In de verjongde ploeg is behalve Neuer ook Toni Kroos nog altijd zeker van zijn zaak. De 29-jarige middenvelder van Real Madrid, goed voor 91 interlands, bleef woensdag in het oefenduel met Servië op de bank. Maar dat was vooraf afgesproken. Kroos zit in een fase van zijn loopbaan dat hij af en toe behoefte heeft aan rust. ,,Kroos is de laatste jaren ongelooflijk constant’’, aldus Löw. ,,Zijn zekerheid aan de bal is uniek. Hij is onmisbaar. Na het WK hebben we erover gesproken om hem af en toe in oefenwedstrijden een pauze toe te staan. Na de vele Engelse weken in Madrid hebben we hem tegen Servië bewust gespaard.’’ Duitsland kan in de Arena morgen gewoon beschikken over Leroy Sané. De aanvaller van Manchester City kreeg in de slotfase van het duel met Servië een schop tegen zijn enkel die het ergste deed vrezen. Maar Sané stond de afgelopen dagen alweer op het trainingsveld. Dat gold ook voor Bayern München-aanvaller Serge Gnabry, die woensdag wegens griep ontbrak.

Löw hoopt zich te revancheren voor de 3-0 nederlaag tegen Nederland vorig jaar in de Nations League. ,,We verheugen ons allemaal op deze wedstrijd. Vanwege de explosieve rivaliteit is de stemming altijd bijzonder als Nederland en Duitsland tegen elkaar spelen. We willen succesvol beginnen aan de EK-kwalificatie. In eerste instantie is het resultaat belangrijk, maar het gaat ook om het verder ontwikkelen van het elftal.’’

Hoewel de stemming rond de nationale ploeg in Duitsland wel eens optimistischer is geweest, gaat Löw niet van weer een nederlaag uit. ,,Daar denken we niet aan. Met onze jonge ploeg hebben we de laatste keer tegen Nederland in Gelsenkirchen (2-2) de wedstrijd onder controle gehad. Holland speelt veel in dezelfde bezetting en heeft daardoor een goed ingespeelde ploeg. De stemming is goed omdat ze veel overwinningen hebben geboekt. Maar onze ploeg heeft kwaliteit genoeg om hier een goede wedstrijd te spelen.’’



In de Arena is morgen speciale aandacht voor Virgil van Dijk. De Oranje-aanvoerder scoorde in de laatste twee interlands tegen Duitsland en was namens eveneens trefzeker in de Champions League tegen Bayern. ,,Hij is een geweldige kopper’’, aldus Löw. ,,Niet alleen omdat hij lang, maar hij gooit zijn hele lichaam in de strijd. Het verdedigen van standaardsituaties zal een belangrijk thema zijn. Daar gaan we intensief over praten.’’