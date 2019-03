Duitsland mist Draxler in clash tegen Nederland

Draxler geeft geen details over zijn blessure. Maar de middenvelder is naar eigen zeggen enkele weken uitgeschakeld. De Duitser werd woensdag met PSG uitgeschakeld door Manchester United in de Champions League. ,,Dat doet op dit moment nog het meeste pijn”, stelt hij.



Nederland ontvangt Duitsland op 24 maart in de Johan Cruijff ArenA. Oranje trapt de EK-kwalificatie op 21 maart af met een thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland in De Kuip.