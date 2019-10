Duitsland ook zonder Werner, Tah en Gündogan

,,Ik kan me niet herinneren dat we ooit met zoveel afzeggingen te maken hebben gehad", zei Löw. Bovendien is het nog de vraag of Marco Reus, één van de weinige routiniers, in Dortmund meedoet. Hij heeft last van een knie. ,,We bekijken het na de laatste training", aldus Löw.



Mede door de problemen debuteren Niklas Stark en Luca Waldschmidt in de nationale ploeg. Zondag speelt Duitsland in het kader van de kwalificatie voor de Europese titelstrijd tegen Estland. Löw verwacht dat Werner en Gündogan dan weer beschikbaar zijn.



Marc-André ter Stegen verdedigt tegen Argentinië het doel van de Duitsers. Volgens Löw staat dat geheel los van de landelijke discussie die de laatste weken rond de rol van de keeper in de nationale ploeg is losgebarsten. Hij had al eerder besloten de doelman van Barcelona een kans te geven.



In het kwalificatieduel tegen Estland speelt als vanouds Manuel Neuer van Bayern München. Duitsland speelt in dezelfde kwalificatiepoule als Nederland.

Bij Argentinië ontbreekt Lionel Messi. Hij is geschorst.