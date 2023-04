Dumfries en De Vrij delen met Inter CL-dreun uit aan Benfica, hoofdrol voor VAR Van Boekel

Met De Vrij op de bank begon Internazionale, de nummer 5 van de Italiaanse Serie A, aan een op papier zeer lastige klus tegen Benfica. Hoewel de Portugese koploper afgelopen weekend verloor van FC Porto, is Benfica dit seizoen oppermachtig. De ploeg van Schmidt staat nog altijd zeven punten voor op nummer 2 FC Porto en in de Champions League werden de Portugezen groepswinnaar in een poule met Paris Saint-Germain, Juventus en Maccabi Haifa.

Toch was het Inter dat won op bezoek in het Estadio Da Luz, waar Dumfries zeer bedrijvig was aan de rechterkant van de Nerazzurri. In de tweede helft kreeg de Oranje-international enorme kansen op de 0-2, nadat Nicolò Barella in de 51ste minuut voor de 0-1 had gezorgd. Dumfries stuitte met zijn kopbal echter op doelman Odysseas Vlachodimos en in de rebound voorkwam een Benfica-been een zeker lijkende goal van Dumfries.

Volledig scherm Denzel Dumfries. © AP

Na dat moment viel er echter alsnog wat te juichen voor Dumfries en zijn ploeggenoten, want VAR Pol van Boekel had nog vóór de kansen van Dumfries een handsbal bij Benfica gezien. Dat gebeurde bovendien uit een voorzet van de voormalige rechtsback van PSV. João Mário sprong de lucht in en kreeg de bal via zijn hoofd tegen zijn hand. Scheidsrechter Michael Oliver besloot op advies van Van Boekel een penalty te geven en Romelu Lukaku kreeg zodoende vanaf elf meter de kans. Die benutte hij: 0-2.

Met die score zet Internazionale, waar De Vrij nog wel inviel, een grote stap naar de halve finale van de Champions League. De winnaar van het duel tussen Benfica en Inter mag het bij de laatste vier opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Napoli en AC Milan.

