Dumfries scoort voor Inter bij ruime zege op Salernitana, maar wedstrijd mogelijk voor niets

VideoInternazionale heeft de uitwedstrijd bij Salernitana met 0-5 gewonnen. Denzel Dumfries schoot via de onderkant van de lat de tweede goal binnen in het Stadio Arechi in Salerno, iets ten zuiden van Napels. Mogelijk zal de wedstrijd voor niets zijn geweest, want Salernitana wordt over twee weken mogelijk al uit de competitie gezet.

Het was voor de 25-jarige rechtsback uit Barendrecht zijn tweede goal voor Inter, nadat hij twee weken geleden in de uitwedstrijd bij AS Roma (0-3) in het Stadio Olimpico zijn eerste goal maakten voor de kampioen en koploper van Italië. Ivan Perišić had in de elfde minuut de 0-1 gemaakt voor Inter, waarna Dumfries in de 33ste minuut de voorsprong verdubbelde. In de tweede helft scoorden Alexis Sánchez, Lautaro Martínez en Roberto Gagliardini nog.

Inter gaat aan kop in de Serie A met 43 punten na 18 wedstrijden. Daarmee heeft de ploeg van coach Simone Inzaghi een voorsprong van vier punten op stadgenoot AC Milan en zes punten op Napoli. De twee achtervolgers staan zondagavond om 20.45 uur tegenover elkaar in San Siro. Internazionale treft in de achtste finales van de Champions League over twee maanden Liverpool, nadat het bij de eerste ongeldig verklaarde loting nog aan Ajax was gekoppeld.

De kans bestaat dat de ruime zege van Inter voor niets zal zijn geweest, want over twee weken ligt Salernitana mogelijk al uit de competitie. De tijd begint namelijk echt te dringen voor de club uit Salerno. Het Serie A-avontuur dreigt per 1 januari voorbij te zijn. De clubleiding vestigt haar hoop weer op de Italiaanse bond.

Salernitana is officieel in handen van Lazio-president Claudio Lotito. Dat werd afgelopen zomer na de promotie naar de Serie A een probleem, want twee clubs in de Serie A mogen niet dezelfde eigenaar hebben. Dus werd koortsachtig en tevergeefs gezocht naar een nieuwe investeerder.

De aanvankelijke deadline van juli werd steeds opgeschoven. Maar het uitstel leverde niet de gewenste nieuwe eigenaar op die kon voldoen aan de minimale eisen die Salernitana stelt. Nog steeds ontbreekt het licht aan het einde van de tunnel. Daarom is opnieuw gevraagd om clementie.

Uit angst voor de ultieme sanctie – verbanning uit de Serie A – is het verzoek ingediend voor het opschuiven van de deadline. Salernitana wil meer tijd kopen om te kunnen voldoen aan de eisen van de Italiaanse bond. Mocht het verzoek worden afgewezen, dan valt het doek voor Salernitana en gaat het duel met Lazio van 16 januari ook niet meer door.

