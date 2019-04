Dure misser van Villarreal-icoon Cazorla in strijd tegen degradatie

Real Betis kwam in een regenachtig Sevilla al na elf minuten spelen op voorsprong door een goal van Giovani Lo Celso. De Argentijnse linkspoot, die een rol als aanvaller had gekregen, scoorde met een fraaie lob over Sergio Asenjo na een mooie pass van Andrés Guardado. Twee minuten later kwam Villarreal echter alweer op gelijke hoogte, toen de Argentijnse verdediger Ramiro Funes Mori hard binnenkopte uit een corner van Santi Cazorla.

In de 63ste minuut kwam Real Betis opnieuw op voorsprong en weer kwam de goal van de voet van Lo Celso. De 22-jarige huurling van Paris Saint-Germain bracht zijn seizoenstotaal daarmee op 14 goals in 40 duels in alle competities. In de blessuretijd van een aantrekkelijk duel kreeg Villarreal een uitgelezen kans om nog een punt over te houden aan de uitwedstrijd in Sevilla, maar Santi Cazorla schoot zijn penalty recht door het midden en zag Betis-doelman Pau Lopez redding brengen.