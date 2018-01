Duur puntverlies voor Spurs in Southampton

Christian Eriksen en Hugo Lloris ontbraken bij Tottenham Hotspur vanwege ziekte na een midweeks trainingskamp in Barcelona, waardoor er bij de Londenaren een basisplaats was voor Michel Vorm. De 34-jarige doelman uit Nieuwegein werd na een kwartier spelen gepasseerd door zijn eigen verdediger Davinson Sánchez.

Harry Kane zorgde drie minuten later alweer voor de gelijkmaker namens Tottenham Hotspur met een knappe kopbal uit een indraaiende hoekschop van linksback Ben Davies. In de slotfase kreeg Kane nog een goede kans op de winnende treffer, maar zijn schot met links ging voorlangs. Het was voor Kane zijn honderdste doelpunt in de Premier League geweest, maar de 24-jarige spits blijft voorlopig nog even steken op 99 treffers. Wesley Hoedt speelde de hele wedstrijd bij Southampton, waarin hij opnieuw een sterke indruk maakte.