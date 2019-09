Ecuador, Colombia en Peru willen WK 2030 organiseren

Frank­rijk-Albanië loopt vertraging op door relletje met volkslied

7 september Het EK-kwalificatieduel tussen Frankrijk en Albanië is vanavond zeven minuten later begonnen dan gepland. Dat gebeurde om een wel heel opmerkelijke reden: in het Stade de France werd het verkeerde volkslied gespeeld en dat schoot bij de gasten in het verkeerde keelgat.