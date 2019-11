Ederson mist topper tegen Liverpool

,,Ederson kan niet spelen zondag. We hebben met Claudio Bravo nog een topkeeper", aldus trainer Pep Guardiola vrijdag. Bravo kreeg tegen Atalanta (1-1) in de 81ste minuut een rode kaart. Verdediger Kyle Walker nam in de slotfase plaats onder de lat. Guardiola: ,,Ik heb alle vertrouwen in Claudio. Ik zie hem elke dag trainen. We hebben ook niet punten verspeeld door Claudio.”



Manchester City begint de uitwedstrijd zondag met een achterstand van zes punten op Liverpool.