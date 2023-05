Een pronkstuk van 340.000 euro en een zeer populaire luxebolide: een blik op het peperdure wagenpark van Erling Haaland

Boys and their toys . Terwijl Erling Haaland de goals voor Manchester City aaneenrijgt, verzamelt hij naast het veld dure luxewagens. Een blik op het indrukwekkende wagenpark van de Noorse spits.

Wekelijks wordt er een slordige 425.000 euro op zijn bankrekening gestort. En daar moet een mens iets mee. Manchester City-sensatie Erling Haaland houdt van dure auto’s, getuige daarvan zijn indrukwekkende verzameling op amper 22-jarige leeftijd.

Rolls Royce Cullinan

Het pronkstuk van zijn collectie. De duurste wagen in zijn garage. De Rolls Royce Cullinan kost zo’n 300.000 Britse pond - omgerekend een dikke 340.000 euro. Een sieraad dat Haaland niet veel van stal haalt, zou je denken. Niets is evenwel minder waar. De Noor rijdt quasi dagelijks naar de training in zijn Cullinan - een witte versie. In maart werd de Noor gespot terwijl achter het stuur van de Rolls Royce op z’n smartphone zat te kijken.

Volledig scherm Haaland in zijn witte Rolls Royce Cullinan. © Cavendish Press

Audi RS 6 Avant

Haaland voetbalde in Duitsland en vond er de liefde voor Audi. In dienst van Borussia Dortmund reed hij met een rode RS 6 rond, vandaag wordt hij gespot in een upgrade van de sportwagen. De RS 6 Avant in carbon zwart. Veel ‘goedkoper’ dan zijn Rolls Royce met een kostenplaatje van 136.000 euro.

Volledig scherm Illustratiebeeld van een Audi RS 6 Avant. Haaland rijdt rond in een model in carbon zwart. © Audi

Range Rover Sport

Een wagen die niet kan ontbreken. De klassieke Range Rover Sport, net als de Audi RS Avant goed voor zo’n 136.000 euro. Een wagen op maat - veruit de grootste in zijn wagenpark. Bovendien een populaire auto bij voetballers in Engeland en ver daarbuiten.

Volledig scherm Range Rover Sport © Land Rover

Mercedes-AMG GLE Coupe

Naast zijn Audi RS reed Haaland in Duitsland ook vaak rond in een Mercedes-AMG GLE Coupe. Hij was de vaste chauffeur van Giovanni Reyna zo blijkt. Een SUV met een sportief karakter, al geldt dat ook voor zijn Range Rover. Prijskaartje? 102.000 euro.

Volledig scherm Mercedes-AMG GLE Coupe © Mercedes

Cristiano Ronaldo: wagenpark van 20 miljoen euro Haaland is uiteraard niet de enige voetballer die gek is op auto's. Denk maar aan Cristiano Ronaldo, wiens wagenpark zo mogelijk nog straffer is. De verzameling van de Portugees overschrijft makkelijk de 20 miljoen euro. Van een Bugatti Centodieci, een exclusieve wagen waarvan er maar tien in de wereld gemaakt zijn, tot een Cadillac Escalade van 414 pk: ontdek HIER de indrukwekkende collectie van 'CR7'.