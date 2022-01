Eerst Jorginho, toen Messi en nu Lewandowski: welke award heeft nu eigenlijk de meeste waarde?

De FIFA-awards, de Gouden Bal en dan won Europees kampioen en Champions League-winnaar Jorginho in augustus nog de UEFA Men’s Player of the Year-award als beste speler van de Europese velden. Maar hoewel de top-3 van de FIFA-verkiezing allemaal in Europa speelt, kwam Jorginho daar nu niet in voor. Messi eindigde als tweede, Mohamed Salah werd derde.