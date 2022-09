Eerste beelden vrijgegeven van Zlatan Ibrahimovic in Asterix & Obelix-film

In de film luistert Zlatan naar de naam ‘Antivirus’, een Romeinse soldaat in het kamp Adfundum. De speler van AC Milan is echter niet de eerste sporter die schittert in een film over Asterix & Obelix. Zo waren in de in 2008 Michael Schumacher, Zinédine Zidane, basketballer Tony Parker en tennisster Amélie Mauresmo te zien in ‘Asterix en de Olympische Spelen.’