Eerste competitiezege De Boer met Atlanta United

Politie onderzoekt vermeende aanval Barton in spelerstun­nel

13 april Joey Barton (36) is weer eens in opspraak geraakt. De voormalig middenvelder was als speler niet vies van een opstootje, maar ook als trainer schuwt de Brit de fysieke strijd niet. Hij zou - na de nederlaag met zijn ploeg Fleetwood Town bij Barnsley (4-2) - een flinke tik hebben uitgedeeld in de spelerstunnel.