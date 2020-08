Eerste nederlaag Atalanta sinds 20 januari, Inter eindigt punt achter Juventus

Serie AAtalanta heeft voor het eerst sinds 20 januari weer eens verloren. De ploeg van Marten de Roon, Robin Gosens en invaller Hans Hateboer verloor vanavond in Bergamo met 0-2 van Internazionale. De ploeg van Stefan de Vrij eindigt daarmee als tweede in de Serie A met slechts een punt minder dan kampioen Juventus, dat de competitie afsloot met een 1-3 nederlaag tegen AS Roma.

Atalanta wilde een prachtig seizoen in de Serie A vanavond afsluiten met een tweede plaats en honderd goals, maar het team van Gian Piero Gasperini kwam een slechte start niet meer te boven. Danilo D’Ambrosio kopte al na een minuut spelen de 0-1 binnen voor Internazionale, waarna Ashley Young na twintig minuten spelen met een fraai schot de voorsprong verdubbelde namens de bezoekers uit Milaan: 0-2. Beide teams kregen daarna nog genoeg kansen, maar goals vielen er niet meer in Bergamo.



Na de wedstrijd ging de selectie van Atalanta nog wel op de foto. Daarbij werd ook een shirt van Josip Ilicic getoond. De 32-jarige aanvaller is teruggekeerd naar Slovenië, nadat hij tijdens de zware maanden in Bergamo te maken kreeg met persoonlijke problemen en een depressie. Hij zat de laatste weken al niet meer bij de selectie en zal op woensdag 12 augustus waarschijnlijk niet van de partij zijn als Atalanta het in Lissabon opneemt tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinale van de Champions League.

Zevende nederlaag voor kampioen Juventus

Juventus speelde vanavond met een B-team (geen Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Miralem Pjanic en Matthijs de Ligt in de selectie) tegen AS Roma. De bezoekers uit de hoofdstad wonnen met 1-3 in het Allianz Stadium in Turijn. Gonzalo Higuaín opende de score nog na vijf minuten, maar halverwege de eerste helft maakte Nikola Kalinic gelijk. Diego Perotti scoorde vervolgens net voor (uit een penalty) en net na rust namens AS Roma. Justin Kluivert mocht de Argentijn in de 73ste minuut nog vervangen.

Juventus verloor afgelopen woensdag ook al met 2-0 bij Cagliari, waardoor Internazionale uiteindelijk op slechts een puntje van de kampioen eindigt: 83 om 82 punten. Het doelsaldo is met +45 om +33 ook in het voordeel van Internazionale, maar de landstitel ging dus voor het negende jaar op rij naar de club uit Turijn. Wel verloor de ploeg van Maurizio Sarri dit seizoen liefst zeven duels, drie meer dan Internazionale en eentje meer dan Atalanta. Juventus speelt komende vrijdag in Turijn tegen Olympique Lyon in de achtste finales van de Champions League en moet tegen het team van Memphis Depay nog een 1-0 nederlaag zien goed te maken.

AS Roma eindigt als vijfde en plaatst zich daarmee voor de poulefase van de Europa League. AC Milan, dat het seizoen afsloot met een 3-0 zege op Cagliari, eindigt als zesde en moet in september eerst nog voorrondes spelen voor een plek in de poulefase van de Europa League.

Immobile wint Gouden Schoen

Nummer vier Lazio eindigt net als Atalanta op 78 punten, maar met een minder doelsaldo: +50 om +37. De club uit Rome sloot het seizoen af met een 3-1 nederlaag bij Napoli, dat als zevende eindigt, maar als winnaar van de Coppa Italia al voor de herstart van de Serie A zeker was van een plek in de Europa League. Ciro Immobile maakte zijn 36ste goal van het seizoen. Daarmee kon hij het Serie A-record van Gonzalo Higuaín (ook 36 goals, vier jaar geleden namens Napoli) niet verbreken.



Wel wint Immobile de Gouden Schoen, want de spits van Lazio maakte twee goals meer dan Bundesliga-topscorer Robert Lewandowski. Immobile maakte dit seizoen liefst 14 van zijn 36 goals uit een strafschop. Hij werd in 2013/2014 al topscorer van de Serie A namens Torino en twee jaar terug namens Lazio. Francesco Totti was in 2006/2007 de laatste speler uit de Italiaanse competitie die Europees topscorer werd.

