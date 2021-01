Eerste trainersklus voor oud Real Madrid-middenvelder Gago

Gago kende de voorbije jaren veel blessures, waaronder ernstig knieletsel. De 61-voudig international sloot zijn loopbaan af in eigen land, bij Vélez Sarsfield in Buenos Aires. Daarvoor speelde hij zeven jaar in dezelfde stad voor Boca Juniors. Van 2006 tot 2013 speelde Gago in Europa, voor achtereenvolgens Real Madrid, AS Roma en Valencia. Bij Real Madrid werd hij twee keer landskampioen, in 2007 en 2008.