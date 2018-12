Egypte en Zuid-Afrika willen Afrika Cup

Een nieuwe locatie is nodig nadat Afrikaanse voetbalautoriteiten Kameroen de organisatie hadden ontnomen vanwege de gebrekkige staat van de stadions en de infrastructuur in dat land.



Het toernooi om de Afrika Cup kent twee primeurs. Niet alleen nemen er 24 teams mee in plaats van zestien, ook wordt het gehouden in juni in plaats van december. Egypte's kandidaatstelling is opmerkelijk: pas sinds september worden daar fans weer toegelaten tot de stadions, al is hun aantal nog beperkt. Bij politiek getinte rellen in 2012 bij een wedstrijd in Port Said waren 74 mensen om het leven gekomen, waarna competitieduels 6 jaar lang voor lege tribunes werden afgewerkt.



Zuid-Afrika beschikt sinds het WK voetbal over tal van moderne stadions. De CAF beslist op 9 januari.