Eigen doelpunt Koopmeiners wordt Atalanta fataal, dreun voor Napoli in titelstrijd

Met videoTeun Koopmeiners heeft een slechte avond beleefd met Atalanta. De Italiaanse ploeg verloor voor eigen publiek in de Serie A met 2-1 van Hellas Verona. De tweede treffer van Hellas, 10 minuten na rust, was een eigen doelpunt van Koopmeiners. Eerder op de avond kreeg Napoli een nieuwe dreun in de titelstrijd.

De international van Oranje kon daar weinig aan doen. Ivan Ilic schoot van dichtbij tegen keeper Juan Musso op, waarna de bal via de borst van de meegelopen Koopmeiners alsnog in het doel rolde. De oud-speler van AZ botste op zijn eigen doelman en bleef een tijdje aangeslagen liggen op de grond.

Naast Koopmeiners hadden ook Hans Hateboer en Marten de Roon een basisplaats bij Atalanta. De Roon droeg de aanvoerdersband, Hateboer werd kort na rust gewisseld.

Hellas Verona had in de blessuretijd van de eerste helft de leiding genomen via Federico Ceccherini. Giorgio Scalvini deed in de slotfase nog iets terug namens de thuisclub.

Atalanta staat met 51 punten, 3 punten meer dan Hellas Verona, op de achtste plaats in de Italiaanse voetbalcompetitie en ziet de kansen op Europees voetbal steeds verder afnemen. De ploeg van de drie Nederlandse internationals werd afgelopen week in de kwartfinales van de Europa League uitgeschakeld door RB Leipzig.

Duur puntenverlies Napoli

Napoli liet eerder op de avond voor de tweede week op rij punten liggen in de strijd om de Italiaanse titel. De ploeg van trainer Luciano Spalletti stond in het eigen Stadio Diego Armando Maradona lang met 1-0 voor tegen AS Roma, maar moest in de blessuretijd de gelijkmaker van invaller Stephan El Shaarawy incasseren: 1-1. Vorige week verloor Napoli thuis met 3-2 van Fiorentina.

De club uit Napels heeft na 33 competitiewedstrijden 4 punten achterstand op koploper AC Milan. Die ploeg won vrijdag al met 2-0 van Genoa. Internazionale, dat een wedstrijd minder speelde, heeft 2 punten minder dan Milan.

Lorenzo Insigne opende na 10 minuten de score uit een strafschop, die pas na tussenkomst van de VAR was toegekend. De scheidsrechter liet in eerste instantie doorspelen nadat oud-PSV’er Hirving Lozano in het strafschopgebied onderuit was gegaan bij een duel met Roger Ibañez. Uit de tv-beelden bleek dat de Mexicaan niet vrijwillig viel, maar van achteren was aangetikt door de Braziliaanse verdediger van Roma.

Insigne maakte zijn negende doelpunt van het seizoen, de achtste vanaf 11 meter. De aanvoerder van Napoli heeft nu 26 penalty’s benut in de Serie A. Alleen Diego Maradona scoorde vaker vanaf 11 meter voor de club (29 keer). Bij AS Roma speelde oud-Feyenoorder Rick Karsdorp de hele wedstrijd.

