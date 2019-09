Eigen goal Van Drongelen helpt St. Pauli in derby van Hamburg

Rick van Drongelen speelde een ongelukkige hoofdrol in het duel. Nadat de Griek Dimitrios Diamantakos St. Pauli in de eerste helft op 1-0 had gebracht, was het de Nederlandse aanvoerder van HSV die in de tweede helft zijn eigen doelman Daniel Fernandes passeerde. Die achterstand kwam HSV, dat vorig seizoen nog met 4-0 won in het Millerntor, niet meer te boven.