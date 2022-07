Eigenaar Man City gunt zichzelf na titel een jacht dat 600.000 euro kost... om vol te tanken

Costa Rica maakt deelnemers­veld van het WK in Qatar compleet

Costa Rica heeft het deelnemersveld voor het WK voetbal van eind dit jaar in Qatar compleet gemaakt. De Costa Ricanen versloegen Nieuw-Zeeland in de intercontinentale play-off met 1-0 en pakten daarmee het laatste ticket. Joel Campbell maakte al na net 2 minuten spelen het doelpunt in de Qatarese stad Al Rayyan, nabij Doha.

14 juni