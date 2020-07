Einde seizoen dreigt voor geblesseerde Aké

De sterkhouder van Bournemouth moest strompelend, met een van pijn vertrokken gezicht, van het veld en het is maar de vraag of hij dit seizoen nog in actie kan komen voor de club die strijd tegen degradatie.



Bournemouth staat momenteel op een negentiende plaats in de Premier League met nog drie speelrondes te gaan. Aké is misschien wel de belangrijkste speler van de club en staat in de belangstelling van meerdere clubs uit de Premier League.



Bournemouth komt nog op 15 juli in actie tegen Manchester City, op 18 juli tegen Southampton en op 26 juli treft het Everton.