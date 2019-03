Eindelijk weer speelminuten voor Danjuma bij verliezend Club Brugge

Club stond op dat moment met 0-1 achter. Met Danjuma op het veld werd het al binnen drie minuten 1-1 via Schrijvers. Tien minuten voor tijd trok Moeskroen de zege via Antonov alsnog naar zich toe: 1-2. De ploeg van de Nederlandse aanvaller was al verzekerd van de tweede plaats in de reguliere competitie. Die is nu ten einde, binnenkort volgen de play-offs.

Danjuma is bezig aan zijn eerste seizoen bij Club Brugge. De vleugelflitser begon het seizoen stormachtig en overtuigend. Mede door vier doelpunten in de competitie en één wonderschone treffer in de Champions League tegen Atlético Madrid werd de geboren Ossenaar in oktober opgeroepen voor het Nederlands elftal. In zijn debuutwedstrijd tegen België was hij direct trefzeker.